José Loreto diz que optou por morar perto da ex, Débora Nascimento e dispara sobre a separação: Ainda é muito doloroso

27/11/2019 | 10:11



José Loreto abriu o jogo para Pedro Bial sobre como está sua vida pessoal após o fim de seu casamento com Débora Nascimento. Na noite da última segunda-feira, dia 26, o ator foi o convidado do programa Conversa com Bial e afirmou que a separação ainda é muito dolorosa, principalmente pelo fato de ter que dividir a convivência com a filha Bella, de um ano e sete meses.

- Ainda é muito doloroso, muito recente tudo e muito delicado. Mas nosso amor pela filha é uma coisa imensurável, disse ele.

Para a surpresa de muitos, Loreto entregou que está morando perto da ex para poder ficar mais próximo à filha.

- Eu escolhi morar perto da Débora. A gente se separou, mas estamos a 200 metros uma casa da outra. Pela Bela. Tenho meus dias, elas tem os dela, mas eu falo: veja todos os dias, veja nos meus, deixa eu ver, não me tira e nem quero te tirar esse prazer. Vão ter momentos que não vai dar para dividir a criança no meio. Bella é muito pequena, tem que ficar bem colada na mãe, depois vamos dividindo irmãmente a coisa. Ainda é muito delicado e sensível. Para o resto da vida vai ser uma família. Uma família moderna e de portas abertas, explicou sobre a convivência com a menina.

O ator, que diferente de Débora não assumiu nenhum outro relacionamento depois da separação, ainda demonstrou incerteza sobre o futuro com a atriz:

- Vamos saber daqui a um ano, dois anos, o que o futuro nos reserva. A única coisa que sei é que a Bella estará sendo muito amada por nós dois.