Chevrolet lança oficialmente o novo Onix hatch

Leo Alves



27/11/2019 | 08:48

Na noite de ontem (26), em um evento em Porto Alegre (RS), a Chevrolet lançou oficialmente o novo Onix hatch no Brasil. Além de apresentar o modelo, a marca aproveitou a ocasião para revelar mais detalhes sobre o sucessor do carro mais vendido do País.

Novo Onix hatch: dimensões

Assim como aconteceu com o sedã, a carroceria hatch também cresceu. Ele está 23 cm mais comprido e 4,1 cm mais alto. Dessa forma, o Onix agora tem 4,16 de comprimento, 1,74 m de largura, e 1,47 m de altura. O entre-eixos aumentou 2,3 cm, tendo agora 2,55 m. Segundo a Chevrolet, o Onix é completamente diferente do modelo Plus a partir da coluna B, tendo entre-eixos menor que o do três volumes e portas traseiras diferentes. O espaço interno no banco posterior também deve ser menor, por conta desse posicionamento dos eixos.

Outras mudanças foram feitas na suspensão e direção do hatch. Segundo a Chevrolet, elas estão mais rígidas, por conta do perfil mais familiar do sedã. Essa diferença poderá ser sentida hoje, quando a equipe do Garagem360 terá a chance de andar com o Onix dois volumes. Todos os detalhes da volta rápida serão publicados em breve.

Motor aspirado

O modelo apresentado era um Premier, que conta com o motor 1.0 turbo de 116 cv e o câmbio automático de seis marchas. Porém, a Chevrolet anunciou que é possível comprar os modelos hatch e sedã com o motor 1.0 aspirado de 82 cv. Com isso, toda a família Onix já está à venda no Brasil.

Os preços do hatch são os mesmos revelados em setembro. Clique aqui para ver todos os valores e equipamentos.

