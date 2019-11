Laquilla: nova linha de vestuário para motociclistas chega ao mercado

Da Redação



27/11/2019 | 08:48

A Laquila, distribuidora de peças e acessórios para motociclistas, colocou nas prateleiras a coleção Texx 20 anos. A nova linha conta com luvas, jaquetas, calças, botas.

A importância de usar vestimentas adequadas para se locomover de motos tem a ver diretamente com segurança. Segundo análise do DPVAT (seguro para danos causados por veículos), pelo menos 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho e outros 200 mil morreram em consequência de acidentes de motocicletas ao longo dos últimos dez anos.

Abaixo, vejas as novidades da Laquilla.

Botas Super Tech

Com protetores Evolution na canela, lateral, calcanhar e panturrilha, a bota é feita de couro revestido com poliuretano e inclui protetores de borracha para passagem de marcha, refletivos Shine na parte traseira da bota e sistema Airtexx de ventilação.

Forrada em tecido antialérgico, possui costuras duplas, solado com desenho esportivo antiderrapante e palmilha anatômica removível. Para a praticidade no dia a dia, foi incluído também um sistema de fechamento em zíper e velcro, que garante ajuste e facilidade ao calçar as botas.

Bota Adventure

A bota Adventure possui protetores em PU Evolution injetados nas partes laterais internas, proteções extras nas áreas dos dedos e calcanhar, além de proteção em borracha para a passagem de marcha.

Bota Strike

Com couro revestido em poliuretano e poliéster 2000D, proteções em PU Evolution injetados nas partes laterais internas, tecnologia Stopwater de impermeabilidade. Ela tem aindarefletivos Shine na parte traseira, proteções extras nas áreas dos dedos e solado com desenho especial e antiderrapante.

Calça Jeans

A Turbo V2 possui tecnologia de segurança para motociclistas, como protetores removíveis Evolution com CE nos joelhos e revestimento interno em Kevlar – fibra sintética de aramida de altíssimas resistência e leveza. Este é o material utilizado em coletes à prova de balas e nos tanques de combustível dos carros da Fórmula 1.

A modelagem da Turbo V2 é especial, com corte tradicional reto, e preza pelo conforto, já que utiliza tecido strech entre as pernas para facilitar subir e descer na moto, tecido elástico nos joelhos, além do forro interno em mesh. Este produto, de acordo com a fabricante, tem durabilidade, pois possui costuras duplas para garantir alta resistência.

Jaqueta Armor

Jaqueta produzida em poliéster 600D de alta resistência à abrasão. Um destaque é o refletivo dark com a tecnologia Shine, que garante eficácia e é discreto. A Armor também possui o sistema Airtexx – grandes painéis de entrada de ar frontais, zíper impermeável nas entradas de ar, bolsos internos impermeáveis, protetores de ombros externos produzidos em poliuretano, protetores Evolution removíveis nos ombros e cotovelos e painel de tecido 1680D nos cotovelos para maior segurança ao pilotar.

Luvas Strike

Voltada ao dia a dia do motociclista, o item de segurança conta com material TPR (Thermoplastic Rubber), na parte superior da mão, gerando mais flexibilidade e amarra nas palmas, que garantem maior aderência à manopla.

Além disso, o acessório conta com tecido antialérgico e reforço nas costuras, proporcionando maior durabilidade. O protetor superior apresenta certificado CE – indicativo de conformidade obrigatória para diversos produtos comercializados no Espaço Econômico Europeu – e a tecnologia E.V.A. nos dedos, assim como ajustes com velcro nos punhos.