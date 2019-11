Kawhi e George param Doncic e Clippers vencem Mavericks na NBA

27/11/2019 | 08:31



Sob o comando de Paul George e Kawhi Leonard, os Los Angeles Clippers pararam Luka Doncic na noite desta terça-feira e o time da Califórnia derrotou o Dallas Mavericks por 114 a 99, na NBA. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets derrotou o Washington Wizards, diante de sua torcida.

Responsável por liderar o Toronto Raptors ao título da temporada passada, Kawhi Leonard segue brilhando em quadra, agora pelos Clippers. Nesta terça, ele foi o cestinha da equipe e da partida, com 28 pontos. Foram ainda oito rebotes e quatro assistências. Paul George contribuiu com 26 pontos e quatro rebotes. E Lou Williams ajudou com 21 pontos.

Pelo time da casa, o destaque mais uma vez foi Doncic. O esloveno, uma das sensações da temporada até agora, acabou sendo ofuscado pela dupla dos Clippers. Mas não deixou de brilhar. Foi responsável por 22 pontos, oito rebotes e seis assistências. Pelo mesmo time, Kristaps Porzingis anotou um "double-double" de 15 pontos e dez rebotes.

Os Clippers ocupam o terceiro lugar da Conferência Oeste, com 13 vitórias e cinco derrotas. O Dallas vem logo atrás, no quarto posto, com 11 triunfos e seis revezes.

Na mesma noite de terça, os Nuggets superaram os Wizards por 117 a 104 e encostaram no líder Los Angeles Lakers, no Oeste. Diante de sua torcida, o reserva Jerami Grant foi o destaque, com seus 20 pontos e quatro rebotes, e quase ofuscou Nikola Jokic, responsável por nada menos que 20 rebotes, além de oito pontos e cinco assistências.

Pelos Wizards, o principal pontuador também foi um reserva. Jordan McRae registrou 21 pontos. Mas não esteve sozinho. Bradley Beal, Moritz Wagner e Davis Bertans anotaram 14 pontos cada.

Com o resultado, os Nuggets somaram a sexta vitória consecutiva, chegando agora a 13, em 16 jogos. Já o time de Washington ocupa o 10º lugar da Conferência Leste, com cinco vitórias e dez derrotas.

Confira os jogos da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Indiana Pacers x Utah Jazz

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Toronto Raptors x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Miami Heat

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Chicago Bulls