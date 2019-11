Grandes obras paulistanas

Domingo, 26 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7233

Indústria – Yakult vai transferir parte da produção para Bragança Paulista. Instalada no distrito de Riacho Grande, em São Bernardo, a empresa sofria restrições de crescimento por causa da Lei de Proteção aos Mananciais.

Gente – Luciana Vanzo, de São Caetano, já ganhou 14 troféus e 260 medalhas, mas pode trocar a natação pela odontologia, se for aprovada no vestibular.

Em 27 de novembro de...

1769 – Da agenda da Fundação Pró-Memória: concessão de posse aos monges beneditinos das terras no Tijucuçu (hoje São Caetano), que a eles foram doadas pelo bandeirante Fernão Dias.

1914 – Pellegrino Adelmo Begliomini nasce em Santo André, na Rua Bernardino de Campos. Craque de futebol, ele jogou no Primeiro de Maio, no Palestra, no Corinthians, na Seleção Paulista e na Seleção Brasileira.

Na história do futebol do Grande ABC, forma com Oberdan Catani (SE Palmeiras) e Piolin (São Paulo FC) um trio defensor que na década de 1940 residia em Santo André e chegou, junto, à Seleção Paulista.

1919 – A I Guerra. Do noticiário do <CF160>Estadão</CF>: censura na imprensa italiana. Notícias indiretas dizem que as classes conservadoras se preparam para resistir aos socialistas.

1939 – O médico Francisco Perrone, de Santo André, e esposa seguiram para a estação de repouso em Pocinhos do Rio Verde.

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: o cruzador mercante inglês ‘Rawalpindi’ foi ontem ao fundo

1959 – Rede Ferroviária Federal altera os preços dos bilhetes e passes mensais para os trens de subúrbio da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí: 7 cruzeiros o bilhete, passe mensal 350 cruzeiros.

São três secções: Paranapiacaba a Mauá, Mauá a Perus e Perus a Francisco Morato.

Poderá o público adquirir passe para duas secções consecutivas ao preço de 490 cruzeiros.

Santos do dia