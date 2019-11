‘Canta Comigo’ vai ao ar hoje à noite como homenagem a Gugu

Luís Felipe Soares



A Record TV coloca no ar hoje, a partir das 23h, a segunda e última parte da semifinal do Canta Comigo, último programa comandado pelo apresentador Gugu Liberato (1959-2019). Segundo a emissora, a exibição normal da atração serve como homenagem ao trabalho do comunicador, que morreu na última sexta-feira (22), vítima de acidente doméstico ocorrido nos Estados Unidos que ocasionou morte cerebral devido a uma queda.

O reality show musical coloca participantes diante de 100 jurados, entre eles Bruno Sutter, Conrado, Fernandinho Beat Box, Graça Cunha, Perlla, Rafael Ilha e Thaíde. Quanto maior o número de convidados em pé, mais pontos o competidor consegue acumular para seguir para a próxima fase da competição.

Entre os nomes que mostrarão talento estão Thiago Prado, Leonel, MC Mayarah, Rodrigo Melo, Franson, Anna Barros, Dandara Alves e Samya Nalany. Canções de artistas como Alejandro Sanz, Michael Jackson, Elba Ramalho, Beth Carvalho, Elis Regina e o grupo Queen fazem parte do repertório da noite a serem interpretados. Camila Reis e Lucas Fozzati já garantiram vaga na decisão.

A segunda temporada do Canta Comigo teve suas gravações realizadas nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, e tudo foi encerrado em setembro. Trata-se de versão brasileira do programa britânico All Together Now. A final da atração está programa para ir ao ar em 4 de dezembro.