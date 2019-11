Após Leo Dias deixar programa do SBT, Lívia Andrade alfineta: Vida instável

26/11/2019 | 18:11



Na última segunda-feira, dia 25, Leo Dias anunciou sua saída do Fofocalizando, programa do SBT. A atração, que é apresentada também por outras pessoas, como Lívia Andrade, vai continuar normalmente. Por meio do Twitter, a beldade ganhou o seguinte elogio de um internauta, que estava falando sobre a audiência do programa:

Ainda tem gente que tem coragem de dizer que o Fofocalizando precisa do Leo Dias! A Lívia Andrade está dando um show de carisma na apresentação do programa e o time de comentaristas está arrebentando.

Mencionando o comentário do fã, Lívia comentou o assunto e aproveitou para dar aquela cutucada no ex-amigo:

O programa não precisa de ninguém! As peças são trocadas e o jogo continua, essa é a realidade. Funciona enquanto dá audiência, o contrato é assinado e cada um sabe da sua responsabilidade. Não devemos deixar o ego e a vaidade entrar nesse jogo do insubstituível! Vida instável.

Nos comentários, as pessoas se dividiram entre ficar do lado de Leo Dias ou do lado de Lívia:

Verdade seja dita, Lívia, você ofuscou o cara porque você é melhor pronto e acabou.

Mas a apresentadora discordou:

Amor, não competimos e nem temos a mesma função! Ele foi contratado pra uma coisa e eu pra outra, não sou jornalista e minha função não é levar conteúdo pro programa!