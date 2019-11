Aluno de São Bernardo vence Desafio de Redação

Estudantes e professores do Grande ABC conheceram, nesta tarde, os vencedores da 13ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O evento foi realizado no Centro Poliesportivo Joaquim Cambauva Rabello, no bairro Barcelona, em São Caetano, e premiou alunos da rede pública e privada. Ao todo, 102.604 textos foram inscritos.

O principal prêmio foi a bolsa integral para curso de ensino superior na USCS, cujo vencedor foi Guilherme Fabrício Bolutavicius, 17 anos, do colégio Jean Piaget, em São Bernardo. “Não tenho nem palavras para descrever o que eu estou sentindo, eu realmente não esperava ganhar”, contou. Ele ainda não decidiu qual curso fazer, porém, se interessa a áreas relacionadas à física ou astronomia.



Sobre o tema A Região Que Eu Quero em 2030, o jovem dissertou sobre as demandas do Grande ABC para se tornar mais próspera, como a necessidade de melhorias nas áreas da cultura, arte e ciência.



“Ao longos dos 13 anos do concurso, foram 1,4 milhão de redações, ou seja, 1,4 milhão de estudantes que pararam para pensar sobre os temas propostos. Neste ano, mais de 102 mil jovens pararam para pensar sobre o futuro, sobre 2030”, analisou Leandro Prearo, pró-reitor da USCS. Patrocinado pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e com apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, o concurso premiou as melhores produções com notebooks, televisões e bicicletas.