MPF realiza seminário sobre desastres ambientais e mudanças climáticas em SP

26/11/2019 | 16:36



O Ministério Público Federal promove, no próximo dia 4, seminário em São Paulo para discutir as mudanças climáticas e desastres ambientais. O evento contará com a presença do diplomata e ex-ministro do Meio Ambiente Rubens Ricupero, a procuradora regional-chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, Rosane Cima Campiotto, e o jurista Paulo Affonso Leme Machado.

O evento conta com as parcerias da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam), a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

Segundo a procuradora da República e vice-presidente da Abrampa, Sandra Kishi, divulgou em nota, "os recentes desastres ambientais no País e as mudanças climáticas nos cobram indispensáveis transformações frente aos atos de corrupção traduzidos por inaceitáveis falhas na implementação de medidas de precaução e de controle de riscos, em franco prejuízo econômico, social e ambiental".

O ambientalista e presidente do Proam, Carlos Bocuhy, cita problemas recentes como as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral nordestino para defender mecanismos preventivos e a capacidade de resposta mais eficientes. Para Bocuhy, "estamos diante de um Estado de desmantelamento das ferramentas de gestão participativa e para a comunicação dos riscos ambientais."