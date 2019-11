Ciente da pressão após efetivação, Carpini traça metas no Guarani

26/11/2019 | 16:33



Responsável direto pela recuperação do Guarani na Série B, o técnico Thiago Carpini acertou a renovação do seu contrato, foi, enfim, efetivado no cargo e será o responsável por dirigir o time na próxima temporada. O treinador, agora já mais calejado, mostrou-se ciente dos objetivos do clube no Campeonato Paulista.

"Em primeiro momento, é buscar a permanência o mais rápido possível. Isso é o mais importante. O Guarani, até pela grandeza, não pode entrar só nas competições brigando por permanência, mas temos também de ser realistas. A medida do possível vamos buscar coisas maiores", projetou o ex-zagueiro.

"Eu me sinto, sim, preparado, por ter aceitação dentro do grupo e da presidência. Aqui estou em casa e acolhido. Isso me fortalece muito. Vamos brigar para fazer um campeonato bem consistente", emendou.

Agora confirmado como o "cabeça" da comissão técnica, ao lado de Luís Fernando Goulart, Carpini revela estar ciente da pressão a ser enfrentada no torneio estadual.

"A diferença é assumir mais responsabilidade em relação ao trabalho de interino. Eu nunca fujo dela. Encarei a grande dificuldade encontrada naquele momento da Série B como grande oportunidade. Vou ter a oportunidade, é claro, junto da diretoria e do pessoal responsável pelo futebol, na escolha das pessoas", destacou.

"Sei o tamanho da tarefa e o tamanho da vontade de começar logo esse Paulistão de forma efetiva na montagem e no planejamento até, em janeiro, começar efetivamente os trabalhos", arrematou.

Após três dias de folga, o elenco do Guarani se reapresentou na manhã desta terça-feira, com atividade no CT. O time se prepara para enfrentar o rebaixado Londrina, no próximo sábado, às 16h30, no Estádio do Café, na rodada derradeira da Série B.