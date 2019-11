Daniel Alves não treina e Fernando Diniz esboça São Paulo com a volta de Pablo

26/11/2019 | 16:26



O técnico Fernando Diniz começou a montar o São Paulo para a partida contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o treinador esboçou a equipe com a volta do atacante Pablo. A atividade teve o desfalque de Daniel Alves, que fez trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

Daniel Alves não preocupa para a partida contra os cariocas. Ele recebe atenção especial da comissão técnica e tem um cronograma individual de recuperação física.

No treinamento desta terça-feira, Pablo entrou na vaga de Daniel Alves na equipe. Para a partida contra o Vasco, a dúvida fica sobre quem sairá da equipe para a entrada do atacante, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Ceará, na rodada passada.

Os 10 jogadores de linha que treinaram como titulares nesta terça-feira foram: Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Antony; Vitor Bueno e Pablo.

Para enfrentar o Vasco, Daniel Alves pode voltar à lateral direita na vaga de Juanfran. Outra opção é Pablo entrar na vaga de algum meio-campista ou de Antony. O São Paulo faz nesta quarta-feira o último treinamento antes do confronto no Morumbi.