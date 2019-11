Revista Time elege os dez melhores filmes do ano contando com Jennifer Lopes e Almodóvar

26/11/2019 | 16:11



Com o final do ano se aproximando, a revista Time liberou na última segunda-feira, dia 25, a tradicional lista dos melhores filmes do ano. De acordo com os escolhidos, Dor e Glória, do diretor Almodóvar, foi o grande escolhido. Segundo o veículo, esse seria o filme mais resplandecente e comovente de toda a carreira do diretor. Contando a vida do grande cineasta Salvador Mallo, o filme é um panorama de cores vibrantes e com emoções ainda mais intensas, aponta a Time.

Em segundo lugar está o filme do diretor Martin Scorsese, O Irlandês. Desenvolvido para a Netflix, a história gira em torno da história real de Frank Sheeran, vivido pelo ator Robert De Niro, o maior assassino de aluguel da máfia Bufalino.

A grande obra de Quentin Tarantino, Era Uma Vez... em Hollywood, também aparece entre os destaques de 2019. Como uma ode ao cinema e ao final da década de 1960, o longa é protagonizado por Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, além de contar com Margot Robbie no papel de Sharon Tate.

Ocupando a última posição, o filme As Golpistas acabou sendo uma grande surpresa. Baseado em uma reportagem do New York Times, ele fala sobre como a crise financeira de 2008 dos Estados Unidos impactou a vida de strippers. Produzido e protagonizado por Jennifer Lopez, ela está sendo até cotada para o Oscar.

Confira, abaixo, a lista completa:

1. Dor e Glória

2. O Irlandês

3. Era Uma Vez... em Hollywood

4. História de um Casamento

5. Adoráveis Mulheres

6. Parasita

7. Entre Facas e Segredos

8. Meu Nome é Dolemite

9. Um Lindo Dia na Vizinhança

10. As Golpistas