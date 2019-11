Rodrigo Faro relembra momento mais emocionante que viveu ao lado de Gugu Liberato

26/11/2019 | 16:11



Recentemente, Rodrigo Faro passou por uma situação um pouco delicada. O apresentador estava em seu programa no último domingo, dia 24, prestando uma homenagem a Gugu Liberato quando, sem saber que sua imagem estava no ar, perguntou à produção como estava a audiência do programa. Após isso, ele foi chamado de insensível e foi acusado de utilizar a morte do colega de profissão para conseguir mais pontos no Ibope. O marido de Vera Viel foi procurado pelo colunista Leo Dias e comentou o ocorrido:

- São haters do Twitter. Já passei por coisa pior nesses 40 anos.

Porém, a homenagem no programa não foi a única vez que Faro falou sobre a morte de Gugu publicamente. O apesentador deu uma entrevista a Datena, no programa Brasil Urgente, e relembrou como Liberato deu a ele as primeiras chances na TV e contou alguns bons momentos que passou ao lado do colega de profissão.

- A última vez que eu encontrei como ele foi na Record. Ele queria botar uns cabelinhos na frente (da cabeça), como eu fiz e ele queria fazer igual, dar uma arrumada no telhado. Eu brinquei, falei: Não vai colocar cabelo demais.

O apresentador também falou sobre como Gugu o ajudou no começo da vida profissional, na época em que Faro era do grupo Dominó. E lembrou do momento mais emocionante que viveu ao lado do colega, quando ele entregou uma carta que sua bisavó havia escrito para Liberato, pedindo que ele ajudasse Faro na carreira artística e fosse o padrinho dele. Rodrigo contou emocionado essa história e ainda disse que mesmo sem nunca ter tido lido a carta, ele acabou realizando o desejo da bisavó.