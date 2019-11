Nova função converte troco em dinheiro por créditos para passageiro

Sérgio Vinícius



A Uber lançou nova funcionalidade no Brasil para facilitar a vida de usuários e motoristas nas viagens pagas em dinheiro. O Troco Automático permite que o troco da viagem seja feito na forma de créditos Uber Cash , que podem ser usados em outras viagens ou pedidos no Uber Eats e nunca expiram.

Funciona assim: quando o motorista encerrar uma viagem em dinheiro e o valor pago pelo usuário for maior do que o preço exato, a diferença poderá ser devolvida na forma de créditos. Eles entrarão automaticamente na conta do usuário.

Como funciona para o motorista 1. Coletar Dinheiro

Ao clicar em “Coletar dinheiro”, aparecerá a aba com o valor da viagem 2. Clicando em “Outro”

Ao clicar em “Outro”, abre-se a tela para o parceiro dizer quanto recebeu 3. Digite quanto recebeu

Motorista digita quanto recebeu em dinheiro do usuário 4. Etapa final

Ao clicar em “Pronto” aparece a tela final com o quanto foi a viagem, o quanto foi recebido e o quanto vai virar crédito Uber Cash

Por exemplo: se a viagem custar R$ 16,37, e o usuário fizer o pagamento com uma nota de R$ 20, o troco de R$ 3,63 pode ser devolvido como crédito. A nova função é opcional: o usuário pode escolher se quer receber o troco em dinheiro ou Uber Cash. Para tanto, basta combinar com o motorista e é limitado para trocos com valores até R$ 50.

Para o motorista, a vantagem é não precisar se preocupar em ter notas e moedas para usar como troco. Para o usuário, o Troco Automático representa maior agilidade para encerrar as viagens, sem ter que esperar para receber troco, além de ser uma forma prática para adicionar créditos à sua conta na Uber.

O usuário pode conferir o valor total das viagens e seus créditos a cada recibo recebido por e-mail e no menu “Suas viagens” dentro do app.

