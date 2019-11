Beatriz Ceschim



O site Big 7 Travel realizou uma pesquisa para descobrir quais são os 50 lugares mais “instagramáveis” da Europa. A equipe buscou nas hashtags da rede social, para ver quais eram as cidades mais citadas pelos viajantes. Para fazer a seleção, eles analisaram, a originalidade, fotos de comidas, quantidade de pontos turísticos, locais naturalmente bonitos e espaços criados pelo homem para capturar cliques maravilhosos.

Além de realizar a pesquisa, eles fizeram uma votação entre os integrantes do site para selecionar os melhores locais e colocar as porcentagens. Para você que está pensando em viajar para a Europa e gosta de fotos maravilhosas para lotar o feed, confira a lista dos 50 lugares mais instagramáveis no continente europeu.