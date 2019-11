Mário Gomes ganha licença para trabalhar em seu trailer de lanches

26/11/2019 | 15:43



O ator Mário Gomes, de 66 anos, recebeu na segunda-feira, 25, uma licença da prefeitura do Rio para trabalhar em seu trailer de lanches, chamado X do Gomes, na praia do Recreio dos Bandeirantes.

Mário Gomes vendia sanduíches numa barraca na Praia da Joatinga, próxima à Barra da Tijuca, e resolveu expandir o negócio nos últimos dois anos.

"É um dia muito feliz para mim porque é importante estar dentro da lei. Com o crachá, estou apto e ninguém pode falar nada", disse o ator em entrevista ao jornal Extra sobre a obtenção do alvará.

Mário Gomes já passou por diversas novelas. Dentre elas, A Mansão dos Vampiros (1970), Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992) e A Favorita (2008). Sua participação mais recente na TV foi em Tempo de Amar (2008).