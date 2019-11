Temperatura começa a subir nesta quarta-feira

Do Dgabc.com.br



26/11/2019 | 15:32



A quarta-feira será terá temperaturas elevadas no Grande ABC. Entretanto, os ventos vão se intensificando ao logo do dia, podendo ter rajadas e pancadas de chuva com trovoadas, moderadas a fortes. A máxima será de 31ºC e a mínima de 19ºC.

Já na quinta-feira uma frente fria incursiona pelo leste paulista e passa a atuar no estado promovendo pancadas de chuva e trovoadas ocasionais, com declínio de temperaturas e rajadas de vento. Na sexta-feira, as áreas de instabilidade, associadas à frente fria, atuam mais no norte do estado, enquanto que no leste o tempo permanece nublado com chuviscos eventuais; no restante do estado a nebulosidade diminui progressivamente, mas com possibilidade de chuva fraca a moderada.

Já no sábado, as instabilidade se concentram no norte e noroeste do estado. No centro sul e leste a nebulosidade diminui, mas ainda com possibilidade de chuvas isoladas. No litoral chuviscos ocasionais, principalmente a tarde e a noite.