Santo André anuncia os três primeiros reforços para o Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/11/2019 | 14:50



O Santo André oficializou no início da tarde os três primeiros reforços para o Campeonato Paulista. O clube fechou com o goleiro Henal, com o meia Cristian e com o atacante Ronaldo. Eles devem se apresentar ao técnico Paulo Roberto com parte do elenco na segunda-feira, quando o time dá início a preparação para o Estadual.



Henal, 34 anos, disputou a Série B do Brasileiro pelo São Bento, clube pelo qual tem grande identificação. Já Cristian, 40 anos, volta a vestir a camisa do Ramalhão depois de liderar o elenco campeão da Série A-2 nesta temporada. Por fim, Ronaldo, 28 anos, era sonho antigo da diretoria. O atacante com passagens por Botafogo-RJ, Ituano e XV de Piracicaba, é torcedor do Santo André e pela primeira vez vai vestiar a camisa do time do coração.



A projeção da diretoria é fechar pelo menos mais 13 contratações antes da estreia no Paulistão, marcada para o dia 22 de janeiro, contra a Ponte Preta, em Campinas.