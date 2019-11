CPI do Natal Iluminado: Empresária diz não ter sido comunicada pela Aciscs sobre contrato

Daniel Tossato

do dgabc.com.br



26/11/2019 | 13:53



Proprietária da empresa Amigas de Noel, que venceu concorrência promovida pela Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para executar os serviços para o Natal Iluminado de 2016, mas que não ficou com o contrato, alegou que não foi avisada que tinha vencido o certame promovido na gestão do ex-presidente da entidade, o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos. Mercedes Xavier Uzuelli prestou depoimento na manhã desta terça-feira, na primeira oitiva da CPI do Natal Iluminado.

O vereador Tite Campanella (Cidadania), presidente da comissão, declarou que a situação “causa estranheza”, já que não foi dado ao resultado do processo de escolha a devida publicidade. “O que vale ressaltar é que a empresa vencedora com preço 30% mais barato não foi avisada que venceu (a concorrência) e simplesmente mandaram documentação para ela sem ela saber que tinha vencido o certame. A proprietária deve ter pensado, conforme ela disse (no depoimento), que não entregaria a documentação, já que a documentação era muito extensa, sem saber do resultado da concorrência. E aí ela abriu mão de participar”, resumiu Tite.

Além do líder do governo, estavam presentes os outros vereadores que compõem o bloco: Olyntho Voltarelli (PSDB) e Jander Lira (PP), que atua como relator da CPI.

Assim que a empresa Amigas de Noel abriu mão de participar do Natal Iluminado, a VBX Light Indústria, Comércio e Serviços Decorativos, de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, ficou com o contrato. À época a empresa Amigas de Noel ofereceu R$ 782 mil, enquanto a VBX Light apresentou proposta de R$ 999,7 mil na primeira rodada. Após a recusa da Amigas de Noel, a VBX Light aceitou fazer o serviço por R$ 747 mil.

A CPI do Natal Iluminado foi aberta para investigar suspeita de desvio de recursos no convênio feito entre a Prefeitura de São Caetano e a Aciscs, em 2016, no valor de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1 milhão de dinheiro público e R$ 200 mil de contrapartida da entidade. À época, o prefeito era Paulo Pinheiro (DEM), enquanto a Aciscs era dirigida por Estevam.

A prestação das contas do Natal Iluminado apresentou diversas inconsistências, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Caetano. A pasta reprovou a documentação e encaminhou as suspeitas de irregularidades para avaliação pormenorizada do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e do MPC (Ministério Público de Contas). Os apontamentos iniciais revelaram notas fiscais que indicam que a verba do Paço custeou refeições regadas a chope e cerveja. Também não foi comprovada toda execução do serviço contratado.

Estevam alegou que, como se tratava de processo de concorrência de menor preço, nem sempre a empresa que passa o menor valor é a vencedora. “A empresa precisa apresentar itens e documentos que são pedidos.” Ele não detalhou os motivos pelos quais a Aciscs não avisou a Amigas de Noel sobre o resultado inicial da concorrência.