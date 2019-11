Festa do Livro da USP 2019 terá grandes descontos

26/11/2019 | 13:31



Uma das mais tradicionais feiras do livro de São Paulo, já em sua 21ª edição, a Festa do Livro da USP 2019 será realizada entre esta quarta-feira, 27, e sábado, 30, na Cidade Universitária, localizada na zona oeste de São Paulo.

Em 2019, participam da Feira da USP 220 editoras acadêmicas, independentes ou comerciais. Os descontos nos livros são de pelo menos 50% e podem chegar a 90%. Entre as editoras que terão um estande na Festa da USP estão a Antofágica, inaugurada este ano para publicar clássicos literários em edições caprichadas, e ainda Companhia das Letras, Zahar, Todavia, Nós, Demônio Negro, 34, Estação Liberdade, Relicário, Dublinense, Martins, Rádio Londres, WMF Martins Fontes, GG e Taschen.

Participam também Autêntica, Bazar do Tempo, Boitempo, Alameda, Anita Garibaldi, Expressão Popular. Para crianças, destaque para os estandes da Pulo do Gato, Barbatana, Peirópolis, Jujuba, Callis e Brinque-Book, entre outras. E para quem procura obras publicadas por editoras de universidades, a feira é o paraíso - todas estarão lá.

Para quem tiver tempo e paciência para aglomerações, a Festa do Livro da USP é uma boa oportunidade para encontrar livros que não costumam chegar - ou não estão chegando - nas grandes livrarias (neste primeiro ano de recuperação judicial das redes Cultura e Saraiva). É, também, e principalmente, a oportunidade comprar livros com grandes descontos. De saída, elas dão 50% - mas há diferentes promoções ao longo dos dias.

Com a crise do mercado editorial, as editoras passaram a olhar com mais carinho para feiras organizadas por universidades. A Feira da USP registrou, em 2018, um aumento significativo na participação - costumavam participar cerca de 190 editoras e no ano passado o número chegou a quase 250.

Os horários mais tranquilos costumam ser no começo da manhã e entre 15h e 17h. Quarta e quinta são dias mais vazios do que sexta. A feira abriu no ano passado pela primeira vez em um sábado, e o público também foi em peso.

Serviço

21ª Festa do Livro da USP

Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, na Cidade Universitária, São Paulo - 27, 28 e 29 de novembro, das 9h às 21h; e 30 de novembro, das 9h às 20h.