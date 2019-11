Santo André promove aula inaugural na Praça da Cidadania

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/11/2019 | 13:20



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoveram na manhã desta terça-feira (26), as aulas iniciais na Praça da Cidadania, em Santo André.

Serão pelo menos 11 cursos com duração de três semanas, entre eles estão as aulas de moda, informática, manicure e pedicure e gastronomia. Todos serão gratuitos para atender cerca de 70 alunos durante o período de aulas. Ao final do curso, todos os estudantes receberão certificado de conclusão.

“Este equipamento é um dos mais importantes de toda cidade. Pois capacita moradores para o mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio”, pontua o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB).

Na ocasião, também estiveram presentes a presidente do Fundo no município e primeira-dama, Ana Carolina Serra, presidente do Fundo em São Paulo e primeira-dama, Bia Doria, e o chef de cozinha, Erick Jacquin, que experimentou pães e salgados feitos pela primeira turma de gastronomia. “Estou muito satisfeito. Ficaram deliciosos”, ressaltou o chef.

Mais informações, amanhã (27) no caderno de Setecidades.