Médico conta que caso de Gugu Liberato era mais grave do que ele esperava: - Fui ao hospital com esperança de transportá-lo ao Brasil

26/11/2019 | 13:11



O neurocirurgião brasileiro Guilherme Lipsky, que foi até os Estados Unidos para analisar o estado de saúde de Gugu Liberato, voltou a falar sobre o acidente que causou a morte do apresentador durante entrevista para o programa Fofocalizando, do SBT. De acordo com o médico, o quadro clínico de Gugu era pior do que esperava.

- Fui com esperança de poder transportá-lo para o Brasil e tratá-lo aqui, já tinha uma equipe pronta, tudo certo, mas infelizmente a situação que encontrei foi mais grave. Importante frisar que ele não chegou morto ao hospital, como foi falsamente notificado, chegou em estado neurológico grave. O que se colocou é que ele tinha morte encefálica tanto pelos critérios americanos e brasileiros, explicou o doutor.

Guilherme conta que, segundo relatos que ouviu, Gugu pode ter batido a cabeça duas vezes: no chão de dry-wall e na pilastra do andar de baixo de sua casa em Orlando, na Flória, nos Estados Unidos. O apresentador sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

- Na minha hipótese médica, ele pisou e caiu. Pisou numa parte falsa e caiu, que era um dry-wall muito frágil. Eu não periciei o local, mas o que sei, pelo relato de pessoas que viram a casa, é que tinham marcas de traumatismo craniano, um pouco de cabelo e sangue, em uma pilastra que estava embaixo. Então ali, seguramente, foi um primeiro momento do impacto da cabeça dele que possivelmente causou a inconsciência e o levou a não se defender adequadamente na queda, disse Lepski.

Por fim, ele declarou que o atendimento feito por Rose Mirim, esposa de Gugu e médica, na hora do acidente foi adequado à situação.

- Muito embora o atendimento tenha sido adequado, inclusive, prestado pela esposa, no primeiro momento, que tentou liberar as vias aéreas, a hipoxia deve muito provavelmente ter agravado a situação neurológica dele. Todos esses fatores juntos acabaram acarretando em um quadro muito grave neurologicamente quando ele entrou no hospital, finalizou.

O velório de Gugu acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e terá um período aberto ao público. Depois, ele será sepultado no Cemitério Getsêmani, em São Paulo, no jazigo da família.