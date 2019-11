Silvio Santos se torna avô pela 13ª vez!

26/11/2019 | 13:10



Silvio Santos é vovô outra vez! Na terça-feira, dia 19 de novembro, nasceu Daniel, filho caçula de Renata Abravanel. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. A filha número seis do dono da emissora já é mãe de uma menina, chamada Nina, que nasceu em dezembro de 2017. Ambos são frutos da relação com Caio Curado.

Além de Nina e Daniel, Silvio Santos também é avô de Gabriel, Manuela e Lucas, filhos de Daniela Abravanel. Ligia, Tiago e Vivian são filhos de Cintia Abravanel, enquanto Luana e Amanda são filhos de Silvia Abravanel. Pedro, Jane e Senor são os pequenos de Patrícia Abravanel.

Renata e Caio se casaram em setembro de 2015 em uma cerimônia íntima para a família no hotel que faz parte do Grupo Silvio Santos.

Renata, aliás, se tornará em breve a Presidente do Grupo Silvio Santos. Atualmente no cargo da vice-presidência, ela deve assumir no próximo ano ainda sem data definida, conforme informou a assessoria de imprensa do SBT. Ela irá assumir o lugar de Guilherme Stoliar, que passará a tocar seus próprios negócios.