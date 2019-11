Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/11/2019 | 13:11



Equipes de Defesa Social e das Secretárias de Assistência Social do Grande ABC participaram essa manhã de encontro para discutir prevenção, planejamento e resposta a desastres naturais e emergências. A reunião, realizada no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, foi articulada pela Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Regional) ABC.

O assessor da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social coronel Edernald Arrison de Souza apresentou modelo de plano de preparação de resposta à emergências, como as enchentes ocorridas em março deste ano, que deixaram dez mortos e milhões em prejuízos.

Souza destacou a necessidade de interlocução e integração entre as diversas secretarias do governo no sentido de haver preparada a resposta imediata em caso de emergência.

O representante do Estado de colocou à disposição para levar pleitos dos municípios para os diferentes setores do Palácio dos Bandeirantes. Entre os pedidos estão reforço da atuação do DAEE (Departamentos de Água e Energia Elétrica) na limpeza de piscinões e córregos e retomada de subsídio ao pagamento de auxílio aluguel.