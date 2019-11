Aquatica Orlando anuncia primeiro tobogã de duelo da Flórida

Redação



26/11/2019 | 12:48

O Aquatica Orlando acaba de anunciar a sua próxima atração para 2020, que será o primeiro tobogã de duelo na Flórida – a Riptide Race. Partindo do topo da torre de 20 metros de altura, os visitantes ficarão a postos com suas boias em duas pistas de corrida lado a lado. Cada boia tem capacidade para duas pessoas, portanto, todos os competidores terão companhia rumo à vitória.

Tobogã de duelo da Flórida

As paredes da Riptide Race são baixas, garantindo visão completa de seus adversários. Nessa corrida, os visitantes passarão por curvas sinuosas e o tubo terá partes abertas e fechadas. Essa maratona até a linha de chegada tem quase 200 metros de pura diversão.

A Riptide Race terá a altura mínima requerida de 1,07 metros, o que a torna atrativa para famílias com crianças. Ela ficará localizada na parte norte do parque, próximo ao restaurante Banana Beach Cook Out.

Parques de diversões nos Estados Unidos

