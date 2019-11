Fake news: você realmente sabe identificar notícias falsas?

Da Redação



26/11/2019 | 12:48

*Por Frederico Franz, coordenador de comunicação do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB)

Fake news! Não se fala em outra coisa, dado que estamos em uma época especialmente propícia para a criação e divulgação desse tipo de conteúdo. Elas são o centro de uma discussão que envolve jornalismo, internet e democracia. Uma das definições possíveis para notícia falsa é “um conteúdo deliberadamente inverídico produzido propositadamente de forma a simular uma notícia verdadeira com o objetivo de favorecer algo ou alguém”.

A premissa por trás das fake news é o bom e velho ditado “uma mentira repetida mil vezes se torna verdade”. Em outras palavras, os produtores de conteúdo falso contam com a boa vontade das pessoas de espalhá-lo. A estratégia de construção de um “bom” material enganoso prevê o uso de técnicas para que o leitor passe por cima de qualquer razoabilidade e avalie o conteúdo apenas com a emoção.

Isso acontece por conta do “viés de confirmação”, uma tendência cognitiva que faz com que todo mundo tenha mais propensão a lembrar, pesquisar e interpretar informações que confirmem suas crenças e hipóteses. É aí que as redes sociais e o marketing digital entram em cena: os algoritmos fazem com que nossa navegação deixe um rastro de tudo que nos interessa. Portanto, hoje, é fácil oferecer a alguém exatamente o estímulo que essa pessoa precisa para entrar no loop do viés de confirmação. E se o conteúdo que dispara esse gatilho não existe, os criadores de notícias falsas o inventam.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como identificar notícias falsas?

Embora o problema seja complexo, arrisco dizer que a solução passa pela alfabetização jornalística. É preciso dar ferramentas para que as pessoas sejam capazes de analisar se um conteúdo é baseado em fatos. Vejamos abaixo sete dicas que nos ajudam nesse processo:

1. Leia a matéria inteira – Muita gente só lê as manchetes e já compartilha. Porém, boa parte das notícias falsas é tão absurda que não resiste à leitura completa do texto.

2. Analise a linguagem – Em um texto jornalístico, os adjetivos normalmente são evitados. Se você encontrar muitos, fique alerta.

3. Cruze as fontes – Veja se as informações-chave da notícia também foram publicadas em outros veículos. Caso contrário, desconfie.

4. Busque a fonte original – Se uma matéria tem uma declaração, confira se a fonte realmente existe, se é uma autoridade naquele assunto e se, de fato, teria dado aquela entrevista.

5. Cheque as datas – Uma informação fora do contexto histórico pode gerar uma interpretação distorcida. Verifique se a notícia e a data do acontecimento coincidem.

6. Avalie a credibilidade do veículo – Veículos que fazem jornalismo, necessariamente, estão preocupados em comunicar informações verdadeiras. Avalie o histórico da publicação.

7. Hesite – Mesmo que a notícia confirme o que você sempre pensou, não compartilhe imediatamente. Faça o exercício “e se eu estiver errado?”.

Abaixo, relembre algumas das maiores farsas que já foram veiculadas pela internet: