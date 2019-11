Selena Gomez teve crise de pânico antes de se apresentar no AMA 2019 e Hailey Bieber divide opiniões ao curtir foto da cantora

26/11/2019 | 12:11



Selena Gomez se apresentou no American Music Awards, mas a performance da cantora não agradou muito. As pessoas questionaram que o show dela não foi tão bom assim, mas a explicação de tudo isso foi por causa de um problema de saúde. Segundo a People, uma fonte próxima disse que a artista passou mal antes de subir no palco para apresentar as canções Lose You to Love Me e Look at Her Now, após ter ficado dois anos sem cantar em premiações transmitidas ao vivo:

- Ela definitivamente teve um ataque de pânico. Ela estava nervosa e não subia no palco há dois anos e são músicas muito importantes na carreira dela.

Mesmo tendo passado mal antes da apresentação, a cantora conseguiu se divertir na premiação com as amigas dela e ainda postou uma foto da noite no Instagram. Na legenda, indicou que estava feliz em estar de volta aos palcos.

A ida de Selena ao AMA também causou de um jeito que ninguém esperava. O maquiador da morena postou uma foto dela no Instagram e a publicação ganhou uma curtida de ninguém menos que Hailey Bieber, esposa de Justin, com quem a voz de Wolves namorou. O simples like gerou um bafafá, tudo por conta das polêmicas em que as duas já se envolveram no passado. Mesmo assim, teve gente que enxergou o ato da modelo com maturidade, como apontou uma internauta:

De fato a Hailey mostrou muita maturidade de acabar com essa rivalidade que é ruim para as duas e sem necessidade, já que a Selena seguiu em frente e não tem mais nada a ver com a vida dos Bieber.

Porém, há quem discorde! Uma usuária do Twiiter comentou:

Hailey é muito cara de pau, sério mesmo. Se ela tivesse o mínimo de vergonha nessa cara de mosca morta dela, ela passava longe de tudo que é relacionado a Selena. Nem adianta as fãzinhas virem com papo de maturidade porque isso aí para mim é sem-vergonhice.