HB20X: nova geração do Hyundai começa a ser vendida

Da Redação



26/11/2019 | 12:18

Depois do hatch e do sedã, que tiveram suas vendas iniciadas em 10 e 22 de outubro, respectivamente, é a vez da opção aventureira, o HB20X Nova Geração, começar a ser vendido em todo o País. Produzido no Brasil, o modelo chega à segunda geração totalmente renovado, com mudanças estéticas importantes, seguindo a recente linha de design da marca sul-coreana, além de oferecer pacote completo de tecnologia, segurança e conforto.

Em relação aos preços previamente informados, por ocasião do lançamento da família completa em setembro, os valores a serem efetivamente aplicados para comercialização estão menores para algumas versões, em promoção válida por 30 dias.

A opção de entrada Vision (1.6l MT) permanece R$ 62.990, valor que é inferior ao cobrado na geração anterior, e a topo de linha, Diamond Plus (1.6l AT), passa a custar R$ 77.990 (era R$ 79.590). Entre elas estão a Vision (1.6l AT), por R$ 67.890, a Evolution (1.6l AT), por R$ 68.990 (era R$ 69.890), e a Diamond (1.6l AT), por R$ 73.990 (era R$ 75.190).

Destaques

A nova geração do HB20X tem design ousado, com linhas fortes e elementos marcantes. Entre os destaques estão a grade em cascata e os novos faróis com light guide em LED, além do teto flutuante, marcado pelo detalhe em preto na coluna C.

No interior, há bancos maiores e mais confortáveis, com detalhes de acabamento. O espaço interno é maior para todos os ocupantes, com mais 10 mm de largura na altura dos ombros e, no banco de trás, acréscimo de 47 mm na distância livre em relação aos bancos dianteiros. Em altura, temos mais 5 mm para os ocupantes da primeira fileira e mais 12 mm para aqueles que vão na segunda fileira.

Exclusivamente na versão aventureira, o visual ficou ainda mais robusto, com para-choques agressivos. Na traseira e nas laterais, o estilo radical se mantém, com molduras assimétricas nos para-lamas, rack de teto, rodas de 16 polegadas diamantadas e difusor traseiro off-road com refletores.

São cinco cores para o HB20X: Branco Atlas (sólida), Prata Sand, Prata Brisk, Cinza Khaki (metálicas) e Verde Amazon (perolizada) – sendo as duas últimas exclusivas.

Tecnologia e segurança

Em todo o painel, é possível encontrar itens que segurança. À esquerda do motorista estão os botões de ativação de todos os sistemas de segurança ativa do HB20X, desde o sistema de alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa, até os controles de tração e estabilidade (TCS e ESP).

No console central, destaca-se a nova central multimídia blueMedia de 8 polegadas, além do ar-condicionado com mostrador digital, da porta USB de carregamento rápido e do botão de partida do motor.

Itens como piloto automático com limitador de velocidade, chave presencial Smart Key, sistema Stop&Go de parada e partida automática do motor, assistente de partida em rampa (HAC), monitoramento de pressão de pneus (TPMS) e câmera de ré com monitoramento da traseira (DRVM) fazem parte da lista de tecnologias embarcadas na nova geração do HB20X.

Motorização e conectividade

Para o HB20X, há única opção de motor aspirado 1.6l de 130 cv/ 16,5 kgf.m, a mesma motorização do Creta 1.6l, com comando variável duplo de válvulas, o que lhe confere 2 cv a mais que a versão anterior.

A nova central multimídia flutuante blueMedia está maior e mais moderna. Ela tem tela sensível ao toque de 8 polegadas que traz conexão bluetooth com streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de chamadas, entradas USB e auxiliar e comandos no volante para controle do áudio e do bluetooth.

Ainda na central, é possível conectar seu smartphone através do Apple CarPlay ou Android Auto e personalizar a página de início com os itens de preferência do motorista, evitando o desvio de atenção para interagir com o sistema. Por fim, com a câmera de ré instalada, a função de monitoramento da traseira via câmera (DRVM) no blueMedia permite visualizar a parte de trás do carro sem a necessidade de engatar ré.

Logo atrás do volante, o motorista encontra o novo painel de instrumentos, reformulado, com o conta-giros à esquerda e o novo computador de bordo à direita – são sete funções: visualização de autonomia, consumo médio e instantâneo em km/l, tempo de viagem, hodômetros parciais, aviso de revisão, e velocímetro totalmente digital.

Facilidades ao volante

Ao entrar na cabine da nova geração do HB20, basta pressionar o botão de partida do motor, localizado do lado direito do volante, para começar a dirigir. Ao se aproximar de um semáforo vermelho e parar completamente, o sistema Stop&Go entra em ação, desligando o motor. Ao remover o pé do freio, o sistema ativa o motor outra vez, automaticamente. Essa tecnologia não só reduz o consumo de combustível, mas reduz as emissões de CO2 ao longo do trajeto.

Em movimento, ao atingir a velocidade de cruzeiro, na estrada ou na cidade, basta configurar o piloto automático que o carro manterá a velocidade desejada, sem necessidade do uso do acelerador. O recurso de limitador de velocidade garante que o condutor não ultrapasse o limite pré-definido.

Completando o pacote de tecnologia do interior do novo HB20X, estão disponíveis duas entradas USB e uma tomada de 12v dentro do porta-objetos no centro do painel. Na porta identificada com um raio, é possível realizar o carregamento rápido de smartphones que possuem essa funcionalidade.

Frenagem autônoma

O sistema de alerta e frenagem autônomo age em situações quando há pedestres ou veículos adiante e o condutor demonstra não tomar qualquer ação para evitar a eventual colisão. Por meio de uma câmera instalada na frente do espelho retrovisor e com auxílio do controle de estabilidade (ESP), o HB20X aciona o freio automaticamente. Com o veículo em velocidades até 50 km/h, o sistema é capaz de efetuar a parada completa antes do possível impacto.

Já o alerta de mudança de faixa utiliza a mesma câmera instalada no para-brisa para alertar o motorista com aviso sonoro e visual caso o HB20X saia da faixa de rolamento, evitando um possível acidente ao invadir a pista ao lado. Por meio de uma função de “memória”, esse sistema consegue estimar a linha correta de condução e permanece efetivo mesmo quando há ausência das faixas de rolamento pintadas na pista.

No álbum, veja mais detalhes do modelo.