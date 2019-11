Data de primeira aparição pública de Gloria Maria após cirurgia já está definida

26/11/2019 | 10:11



Gloria Maria já se prepara para voltar à ativa! Depois do susto que passou ao ter que enfrentar uma cirurgia no cérebro ao descobrir um tumor, a jornalista já tem dada marcada para fazer sua primeira aparição pública.

Segundo o jornal Extra, Gloria deve marcar presença na sessão especial do show Roberto Carlos em Jerusalém 3D, que acontece na segunda-feira, dia 2 de novembro, no Odeon, no centro do Rio de Janeiro.

Gloria é narradora do show dirigido por Jayme Monjardim e deve mostrar no evento que já está com a saúde recuperada depois da cirurgia que aconteceu no dia 11 de novembro.

O rei, é claro, também estará presente na sessão. A equipe do cantor até preparou uma decoração especial para o evento, que não terá o tradicional tapete vermelho, por onde costumam passar os convidados, mas sim um tapete de cor azul, a preferia dele.