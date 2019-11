Juliana Paiva e Nicolas Prattes reatam namoro

26/11/2019 | 10:11



Parece que Juliana Paiva e Nicolas Prattes estão se entendendo novamente! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os atores se reconciliaram após meses separados. Fontes próximas aos dois revelaram à publicação que os dois fizeram uma trilha juntos no último fim de semana acompanhados de um casal de amigos.

Os dois haviam terminado o namoro em março deste ano depois de ficarem juntos por oito meses. O relacionamento ganhou uma nova chance entre junho e julho deste ano. Em setembro, os dois já haviam se reaproximado por conta da morte do pai da atriz.

Ainda segundo a colunista, Giselle Prattes, mãe do ator, estaria muito feliz com a reconciliação dos dois.

Atualmente, Nicolas está no ar como o personagem Alfredo de Éramos Seis, enquanto Juliana se prepara para voltar às telinhas como Luna, sua nova personagem na novela Salve-se Quem Puder, que irá substituir Bom Sucesso.