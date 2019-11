No Emmy Internacional, Marjorie Estiano perde prêmio de melhor atriz, Globo não leva nenhum troféu e Porta dos Fundos ganha como melhor comédia

26/11/2019 | 10:11



Teve troféu para o Brasil! Na última segunda-feira, dia 25, aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, o Emmy Internacional. A premiação celebra as melhores produções para a TV feitas fora dos Estados Unidos e o Brasil concorria em nove categorias, sendo que levamos para casa dois prêmios.

Um foi por melhor série curta, e quem ganhou foi Hack the City, um seriado da National Geographic em que as pessoas têm que arranjar soluções para os problemas da cidade de São Paulo. Os outros premiados do Brasil foram os humoristas do Porta dos Fundos, que levaram o troféu por melhor comédia, com o especial de Natal Se Beber, Não Ceie, da Netflix, de Jesus Cristo e seus apóstolos na última ceia.

Marjorie Estiano também estava concorrendo. A atriz foi indicada como melhor artiz por seu trabalho na segunda temporada de Sob Pressão, série da Rede Globo. Ela escolheu um vestido longo verde costurado à mão pela estilista Fabiana Milazzo. A peça, segundo a Vogue, foi feita inteiramente de retalhos, respeitando a natureza e evitando o desperdício de tecido. Infelizmente, a atriz acabou perdendo o troféu para a húngara Marina Gera.

Mariana Ximenes também marcou presença na premiação. A atriz foi representar Se eu Fechar os Olhos Agora, que concorria como melhor minissérie ou filme para a televisão. Ela estava de Carolina Herrera, mas não foi a premiada da noite. Além dessas duas categorias, a Globo também estava concorrendo a melhor documentário com A Primeira Pedra, do canal Futura, que faz parte do grupo, mas também não ganhou o prêmio.

Outro brasileiro que estava concorrendo ao Emmy Internacional foi Raphael Logam. Ele foi indicado como melhor ator por seu trabalho em Impuros, série da Fox. O artista acabou perdendo o troféu para o turco Haluk Bilginer.