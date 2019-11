Bolsonaro tem "expectativa favorável" em julgamento sobre assinatura eletrônica

26/11/2019 | 10:06



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (26) que tem expectativa favorável quanto ao julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possibilidade de se coletar assinaturas de eleitores para a criação de partido eletronicamente. "Expectativa é favorável, se for a gente faz com que o partido concorra nas eleições municipais do ano que vem", disse Bolsonaro. O tema pode ser analisado nesta terça-feira pelo TSE.

O presidente, que se desfiliou do PSL, tenta formar o partido Aliança pelo Brasil a tempo de a sigla poder participar das eleições municipais que ocorrerão no ano que vem. Na semana passada, Bolsonaro disse que poderá tirar seu partido do papel em um mês caso o TSE dê aval à coleta eletrônica de assinaturas.

Ao sair do Palácio do Alvorada nesta terça, o presidente também disse que, "havendo possibilidade", o governo poderá reajustar os valores do benefício do Bolsa Família. A declaração foi dada em resposta a questionamento da imprensa sobre um eventual reajuste. "Havendo possibilidade, sim. O próprio 13º que concedemos é uma maneira de ajudar quem precisa. Agora, combatemos a fraude incessantemente", disse o presidente.