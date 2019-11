Prefeitura entrega subvenção de R$ 124.800 a oito entidades culturais

Do Dgabc.com.br



26/11/2019 | 09:59



Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de São Caetano realizou o repasse de R$ 124,8 mil em subvenções sociais a oito entidades de caráter cultural do município. A cerimônia de entrega dos benefícios foi realizada na sala de reuniões do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo Municipal, com a presença do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), secretário de Cultura João Manoel da Costa Neto, de representantes da Câmara Municipal e das entidades beneficiadas.



“Quero deixar o compromisso público de que, em 2020, entregaremos as subvenções até junho, desde que as entidades estejam aptas a receber as subvenções”, declarou o prefeito José Auricchio Júnior. “Hoje é um dia muito feliz para a Secretaria de Cultura. Esperamos que esses recursos contribuam para os projetos desenvolvidos pelas entidades”, disse o secretário João Manoel.



O aporte financeiro é proveniente de verbas do tesouro municipal e será destinado à APM da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, Sociedade Amigos do Bairro Olímpico, Academia de Letras da Grande São Paulo, Associação Nipo Brasileira de São Caetano do Sul e a quatro grupos escoteiros: São Caetano do Sul, Alvorada, João Ramalho e São Francisco de Assis.



Rosângela Cavalcanti, representante da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Bailado, destacou que a verba será fundamental para montar o espetáculo que será realizado em dezembro, com a participação de 400 bailarinas. Já a diretora do Grupo Escoteiro São Caetano do Sul, Sandra Cristina Monteiro, pretende utilizar a verba para a compra de uniformes dos membros mais carentes. “Também utilizamos a subvenção para a realização de acampamentos, para custear transporte e alimentação. Com essa verba, todos poderão participar das atividades”.