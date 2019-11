SAI terá operação especial para evento ciclístico no próximo domingo

Do Dgabc.com.br



26/11/2019 | 09:55



O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) receberá, novamente, o evento ciclístico “Pedal Anchieta”, que neste ano está sendo realizado pelo Instituto BRCiclos. Para garantir a circulação normal dos veículos, a concessionária Ecovias, com autorização da Artesp e em conjunto com o Policiamento Rodoviário, desenvolveu uma operação especial para que a interdição temporária de alguns trechos das rodovias não afete o tráfego do Sistema.



A partir das 0h de domingo (1º), os motoristas com destino à Baixada Santista vão descer a serra pelas duas pistas da Anchieta, enquanto quem estiver indo para São Paulo, usará somente a pista norte da Imigrantes. A operação já neste horário é necessária para que a organização do evento possa instalar postos de atendimento médico, banheiros químicos e paradas para hidratação dos ciclistas, entre outros pontos de apoio ao longo dos 65 quilômetros de pistas que estarão à disposição dos participantes.



A normalização da Operação de tráfego no SAI está prevista para ocorrer a partir das 18h do domingo. As informações poderão ser acompanhadas pelo www.twitter.com/_ecovias ou pelo telefone de atendimento da Ecovias 0800 19 7878.



Mudanças na saída de Santos

A saída de Santos com direção a São Paulo será feita exclusivamente pela Rodovia dos Imigrantes. Portanto, os usuários que estiverem saindo da cidade no sentido da Capital deverão fazer o trajeto por São Vicente para acessar a rodovia dos Imigrantes. A pista norte da Via Anchieta estará totalmente bloqueada no trecho para passagem dos ciclistas.



Trajeto dos ciclistas



O trajeto do Pedal Anchieta começa no km 9,7 da Anchieta e segue por essa rodovia até o km 40, onde os ciclistas seguem pela Interligação Planalto até a Imigrantes. A descida da serra será feita pela pista sul da rodovia. Na altura do km 61, os participantes se dirigirão novamente para a Via Anchieta, onde terminam o passeio até a cidade de Santos pela pista norte.



Os ciclistas vão circular separados dos veículos automotores em praticamente toda a extensão do trajeto. No trecho de planalto, eles seguirão pela pista central, enquanto os carros usarão a marginal. Na serra, seguem sozinhos pela pista descendente da Imigrantes e, no trecho de Baixada, usam a pista central da Anchieta, enquanto os veículos usam a marginal. Nos pequenos trechos do Planalto e da Baixada em que a segregação completa não é possível, carros e bicicletas serão separados por cones.





Sobre o “Pedal Anchieta”



O evento, que neste ano é organizado pelo Instituto BRCiclos, está na segunda edição. Para saber os detalhes sobre o passeio, acesse https://bicicreteiro.org/.