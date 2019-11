Todos contra a dengue

Do Diário do Grande ABC



26/11/2019 | 09:22



É louvável a iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC de promover força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. A mobilização de autoridades dos sete municípios se tornou ainda mais necessária após a explosão de casos registrados na região: foram 1.591 desde janeiro, com duas mortes, ambas em Mauá. No entanto, a batalha contra o inseto transmissor da doença só será efetiva quando cada cidadão se conscientizar do tamanho do perigo e decidir colaborar.

A atuação proativa dos agentes, que visitarão residências e farão alertas em locais de grande aglomeração pública, certamente terá impacto significativo nas ações de combate ao Aedes. Mas a campanha estará fadada ao fracasso se cada um dos moradores da região não se tornar um adversário do mosquito. Tomar para si o desafio de eliminar os focos de procriação do inseto é tarefa cidadã que pode livrar o Grande ABC desta ameaça que continua ceifando vidas em pleno século XXI.

Não existe mobilização de agentes públicos que possa suplantar os resultados profiláticos dos cuidados que o próprio cidadão pode tomar. Até porque, como se sabe, algumas residências são refúgios perfeitos para a proliferação do mosquito, que precisa de quantidade mínima de água acumulada para depositar seus ovos. Se cada um fizesse a sua parte para zelar pela saúde da coletividade, o poder público poderia encaminhar os recursos financeiros e humanos ora destinados ao combate do Aedes aegypti a outras prioridades – elas existem, e são muitas.

Como a sociedade ainda não atingiu esse grau de maturidade, fica a torcida para que os agentes públicos e a comunidade se unam para tornar o Grande ABC território livre do mosquito causador da dengue, que é também responsável por outras doenças gravíssimas, como zika e a febre chikungunya. Perder vidas para doenças tropicais, que deveriam pertencer ao século passado, depõe contra os esforços desenvolvimentistas da região. Um inseto não pode ser mais forte que quase 3 milhões de pessoas!