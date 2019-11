Murilo Benício publica primeira foto ao lado da nova namorada

26/11/2019 | 09:11



Murilo Benício pegou os amigos e seguidores de surpresa na noite da última segunda-feira (25), no Instagram. Discreto em relação a vida pessoal, o ator resolveu celebrar a estreia da novela Amor de Mãe, nova trama das nove da TV Globo, com um clique para lá de romântico. Murilo publicou a primeira foto ao lado de sua nova namorada, a autora Manuela Dias - que assina o folhetim do qual o ator faz parte do elenco.

A partir de hoje, todas as noites são suas. E você merece todo esse amor. Muito feliz de ver isso tudo assim, bem de perto, se declarou ele na legenda.

Na caixa de comentários, amigos famosos do casal ficaram empolgados com a declaração de amor repentina:

Ah morri!, escreveu Nanda Costa.

Lindos! Arrasem, disse Emanuelle Araújo.

O romance de Murilo e Manuela foi revelado no início de agosto. Antes da autora, o ator foi casado com a atriz Débora Falabella, com quem se envolveu durante as gravações de Avenida Brasil e estava junto desde 2012. Segundo o jornal Extra, Manuela, que é bastante discreta na web, é mãe de Helena, de quatro anos de idade, fruto do relacionamento com o cineasta Caio Sóh, que é ex-namorado de Nathalia Dill.