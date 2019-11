26/11/2019 | 09:06



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viaja no período de 30 de novembro a 16 de dezembro para Madri, na Espanha, onde irá participar da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da 25ª Conferência Internacional sobre Mudança Climática COP 25, segundo informa o Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26). Durante a viagem, o ministro também participará da 25ª Conferência das Partes Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e reuniões associadas.