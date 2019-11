Confiança do consumidor da Alemanha deve melhorar em dezembro, prevê GfK

26/11/2019 | 04:19



O índice de confiança do consumidor da Alemanha deve subir de 9,6 em novembro para 9,7 na pesquisa de dezembro, segundo projeção divulgada nesta terça-feira, 26, pelo instituto alemão GfK. O resultado surpreendeu positivamente analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam que o índice ficaria estável em 9,6.

O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança no mês seguinte, com base em três critérios. Em novembro, as medidas de expectativa econômica e expectativa de renda avançaram, enquanto o medidor de propensão a comprar recuou, informa o instituto.

"Os níveis excepcionalmente altos de confiança do consumidor contribuíram significativamente para prevenir uma recessão na Alemanha no terceiro trimestre", avalia o especialista em consumo Rolf Buerkl, do GfK. Na leitura trimestral mais recente, a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão veio inesperadamente positiva - avanço de 0,1% -, evitando o segundo trimestre seguido de retração da atividade econômica.

Por outro lado, o índice de confiança deve cair ante dezembro de 2018 devido a fatores como a desaceleração da economia global, tensões comerciais e as incertezas em torno do Brexit. Fonte: Dow Jones Newswires.