Autoridades da China e dos EUA mantiveram contato nesta terça

26/11/2019 | 00:29



Autoridades americanas e chinesas mantiveram contato telefônico e concordaram em continuar a buscar um acordo preliminar para pôr fim à guerra comercial que envolve os dois países desde o ano passado, informou nesta terça-feira, 26, o Ministério do Comércio da China.

Em uma curta nota, o órgão informou que o vice-premiê chinês, Liu He, e outros negociadores chineses de alto escalão falaram nesta terça (pelo horário de Pequim) com o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

A agência oficial de notícias chinesa Xinhua informou que os dois lados discutiram "a solução de questões que envolvem preocupações essenciais de cada um, chegaram a um consenso para resolver de maneira apropriada problemas relacionados e concordaram em manter a comunicação a respeito de questões pendentes em consultas para a fase 1 do acordo".

O anúncio do Ministério do Comércio da China não foi imediatamente confirmado pelo governo americano.