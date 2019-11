Ramalhão conta com quarteto emprestado para o Paulista

Anderson Fattori



26/11/2019 | 07:00



O Santo André conta para o Campeonato Paulista com os quatro jogadores que estavam emprestados. O zagueiro Héliton, que disputou a Série B pelo Figueirense; o volante Dudu Vieira, que também esteve no segundo nível do Nacional, pelo São Bento; o meia-atacante Guilherme Garré, que defendeu o Remo na Série C; além do zagueiro PV, que foi cedido ao time sub-23 do Bahia, são esperados no clube a partir da próxima semana.

O quarteto será avaliado pela comissão técnica comandado por Paulo Roberto, antes de serem inscritos no Estadual. “Os emprestados fazem parte do elenco e serão aproveitados, a critério da comissão técnica”, confirmou o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto.

O dirigente, aliás, disse que na segunda-feira o grupo andreense irá se apresentar, inclusive com alguns jogadores contratados. Os atletas que estavam disputando a Série B vão ganhar dias de folga.

Os reforços andreenses para a elite são mantidos em sigilo, mas alguns nomes estão bem encaminhados, como o do zagueiro Odair Lucas, ex-Sampaio Correa; o goleiro Henal, ex-São Bento; e o atacante Ronaldo, que é de Santo André e disputou a Série A-2 do Paulista pelo XV de Piracicaba. A expectativa é que o clube contrate 16 jogadores.