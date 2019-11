Black Friday: tudo o que você precisa saber!

Do Diário do Grande ABC



Se hoje a Black Friday ganhou o sinônimo de filas de dobrar quarteirão e clientes madrugando em frente às lojas, a promoção começou como um esquenta das lojas norte-americanas para o Natal, logo após o Dia de Ação de Graças.

No Brasil, o evento surgiu para reverter prejuízos de produtos acumulados em estoques do varejo. Quase dez anos depois, o brasileiro também entrou na loucura do consumo provocada pela Black Friday. Por isso, segue lista com números e dicas para você aproveitar as promoções, mas de forma consciente:

A Black Friday deste ano deve movimentar R$ 3,15 bilhões no e-commerce brasileiro, o que representará crescimento de 21% em relação ao ano passado. A previsão é do Busca Descontos, idealizador do evento no País e criador do site (www.blackfriday.com.br), que leva em conta apenas as vendas feitas realizadas da meia-noite de quinta-feira até a meia noite da sexta-feira.

Propaganda Enganosa

A propaganda enganosa é a principal queixa dos consumidores brasileiros. A maquiagem de preços, que levou os consumidores a apelidarem o evento de Black Fraude nas últimas quatro edições . A prática da maquiagem, também conhecida como metade do dobro, consiste em aumentar os preços antes da data do evento para depois baixá-los com supostos descontos.

Como não cair no Golpe do Superdesconto

Órgãos de defesa do consumidor como Procon e IDEC ficam alertas nesta época do ano, tanto para orientar as pessoas como para receber denúncias. O Instituto de Defesa do Consumidor elaborou sete dicas espertas:

Mas, engana-se quem pensa que somente o consumidor final pode ser isca para a Black Fraude. A advogada Thais Kurita, especializada na área de Franchising, mostra como a propaganda enganosa pode gerar prejuízos para fornecedores e lojistas:

Web é uma aliada no combate às fraudes

Vale acompanhar a evolução do preço em sites como o Buscapé, em redes sociais como twitter ou aplicativos como o Zoom.

Desconfie de ofertas milagrosas não clique em links suspeitos de promoções enviadas pelo WhatsApp.

Cuidado com o delírio consumista

As promoções são inúmeras, as vantagens e os descontos atraentes e a vontade de comprar é enorme. Todos estes elementos se combinam perfeitamente na Black Friday e podem liberar o consumista que existe dentro de você. “A necessidade por compras é diagnosticada pela ciência como uma compulsão, pela qual o individuo busca comprar para uma satisfação momentânea, sem avaliar seu orçamento e acaba gerando diversas dívidas”, explica o psicanalista, Fábio Bonilha Cavaggioni.

Segundo o profissional, pessoas com este problema têm buscado ajuda especializada, uma vez que o prazer é momentâneo. “Há casos em que o indivíduo, no momento da compra, já pensa na próxima, sem usufruir daquele produto. Há tratamento com resultados em longo prazo para quem busca ajuda”, alerta Cavaggioni.

Antes de comprar por impulso, o consumidor deve analisar se vale mesmo a pena adquirir um produto neste período, se precisa realmente dele ou se é apenas a Becky Bloom'' (vide resenha abaixo) que despertou e o levou a gastar todo o limite do cartão de crédito, que em outubro teve a quinta alta consecutiva e o juro chegou ao patamar de 307,8% ao ano.

| Crítica |

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009)

Por Bruno Simioni

Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) é uma garota que adora fazer compras e o vício a leva à falência. O grande sonho dela é um dia trabalhar em uma revista de moda, mas o máximo que consegue é um emprego como colunista em uma publicação de finanças.

O longa é baseado no livro homônimo (2000) de Sophie Kinsella, e é uma comédia romântica, porém usa um problema comportamental para dar ritmo a história e ajudar a criar empatia com o público, pois não é difícil conhecer uma Rebecca - ou até nos reconhecermos na personagem principal.

A síndrome comportamental mostrada tem base bem real, afinal a dívida é um bola de neve, e este efeito gera uma sucessão de trapalhadas e situações inusitadas na vida da protagonista.

Apesar do grande trunfo do filme seja mostrar a exacerbação da sociedade do consumo, como a temida fatura do cartão de crédito, não há como lamentar a escalação de um elenco com bons nomes em papéis bobos. Krysten Ritter (Jéssica Jones) é melhor amiga, Hugh Dancy (de Hannibal) fica restrito no papel de galã e par romântico, que mostra a que veio apenas no último ato. Até mesmo os pais de Rebecca Bloom (John Goodman e Joan Cusack) estão circunscritos aos pais amorosos que fariam qualquer coisa pela filha única.

Mas, funciona como aquela comédia romântica para aquele dia que não quer ou não pode sair de casa para gastos extras, ou ficar afastado das tentações da Black Friday!

* Este conteúdo foi produzido por alunos da UNBOX- Agência Interna de Comunicação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), sob a orientação da professora Eloiza de Oliveira Frederico.