Cachorrão escapa de viagens longas e elogia tabela da Série A-3

Anderson Fattori



26/11/2019 | 07:00



A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem a tabela da Série A-3 do Campeonato Paulista e agradou diretoria e comissão técnica do EC São Bernardo, único clube do Grande ABC na disputa. O Cachorrão terá de fazer apenas duas viagens longas e ainda estreia em casa, dia 26 de janeiro, contra o Noroeste, no Estádio 1º de Maio. Na primeira fase serão 15 rodadas, com os oito primeiros colocados avançando às quartas de final – os dois últimos caem para a Segunda Divisão.

Além do equilíbrio técnico, o grande temor do EC São Bernardo era com as viagens. Tinham oito longos trechos e o chaveamento colocou apenas dois no caminho do Cachorrão: Lins (465 quilômetros), na segunda rodada, e Marília (470 quilômetros), na quinta. Assim, o time fugiu de idas para Bauru (363 quilômetros) e para as cidades na região Noroeste do Estado: Olímpia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Batatais e Barretos, que ficam todas próximas, distantes do Grande ABC pouco mais de 400 quilômetros cada uma.

O técnico Renato Peixe gostou da tabela e ressaltou principalmente o fato de não ter tantos compromissos longe do Grande ABC. “Particularmente gostei, das viagens mais distantes vamos fazer só duas, para Lins e Marília, e são bem no início da competição, onde ainda não tem tanto desgaste para os jogadores. Então, de um modo geral, gostei sim, ficou bem bacana para o EC São Bernardo”, comentou o treinador, que ontem à noite foi julgado no TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) pela confusão na semifinal da Copa Paulista contra o São Caetano e acabou absolvido.

Com a sequência de jogos definida, o treinador analisou a dificuldade que o Cachorrão vai ter para lutar, primeiro, por uma das oito vagas nas quartas de final. Peixe ressalta a qualidade dos adversários e acredita que as vagas serão disputadas ponto a ponto.

“Vai ser muito difícil, tem clubes com grandes investimentos, treinadores de ponta do Estado na competição, então dá para medir o nível dessa Série A-3. Claro, sempre pensamos em vencer, mas vai ser bem acirrada, estamos encarando como 15 finais na primeira fase, vamos jogar de igual para igual e se formos ganhando, lá na frente podemos administrar. Mas, sendo bem sincero, acho difícil que tenha um time que consiga acumular algum tipo de gordura”, analisou o treinador.