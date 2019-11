Grande ABC conhece hoje vencedores do 13º Desafio de Redação

Da Redação



26/11/2019 | 07:00



A cerimônia de premiação da 13ª edição do Desafio de Redação será realizada hoje. Na ocasião, serão conhecidos os autores dos melhores entre os 102.604 textos produzidos por estudantes e professores do Grande ABC a respeito do tema A Região Que Eu Quero em 2030. A tradicional festa de encerramento será comandada pela comunicadora, repórter e apresentadora Izabelle Stein, a partir das 14h, no Centro Poliesportivo Joaquim Cambauva Rabello, em São Caetano.

O evento contará com a presença de alunos e docentes das unidades de ensino premiadas e também com apresentação de ginástica rítmica pela Associação Tryade de Mauá.

O concurso é promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Patrocinado pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e com apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, o concurso premiará as melhores produções com notebooks, televisões e bicicletas. Entre alunos do 3º ano do ensino médio e do 1º ao 3º ano da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a recompensa é uma bolsa de estudos integral na USCS – é preciso, todavia, submeter-se e ser aprovado em processo de vestibular.