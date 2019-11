Programa troca garrafas plásticas por ração animal

Da Redação



25/11/2019 | 21:46



A Prefeitura de Santo André lançará, no domingo (1º), o programa Moeda Pet, que prevê a troca de um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cachorro ou gato. A primeira edição do programa ocorrerá das 10h às 15h, durante a Feira de Adoção Eu Amo, Eu Adoto!, no Parque Central, Vila Assunção.

O ponto de troca será montado na Tenda Azul do parque. Vinte garrafas pet de dois litros, ou 26 de um litro, equivalem a um quilo de ração. “O munícipe pode levar para casa o alimento pet ou doá-lo a ONGs que tratam da causa animal”, explica o diretor do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal de Santo André, José Henrique Mioto.

O Programa Moeda Pet conta com parceria da Pure Instinct Alimentos para pets, que irá doar 150 quilos de ração para cachorro e 50 quilos para gato por ação. O termo de cooperação da empresa com a Prefeitura prevê um evento por mês, durante seis meses, e a possibilidade de mais três encontros esporádicos. “As seis primeiras etapas acontecem sempre no Parque Central, junto com a feira de adoção, e podemos renovar o termo de parceria por mais seis meses”, conta o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli.

Além de atuar na causa animal, provendo alimentos para animais domésticos e para ONGs que lidam com o bem estar animal, o programa Moeda Pet retira das ruas garrafas plásticas, atuando diretamente na proteção do meio ambiente. “Santo André realiza coleta seletiva e possui outros programas, entretanto, sabe-se que muito se perde e acaba parando indevidamente no aterro sanitário. Com o Moeda Pet ganha o ambiente, a sociedade e ganham os animais”, reforça Picarelli.

A ação do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal conta com o apoio do Departamento de Vigilância à Saúde (DVS), do Fundo Social de Solidariedade, do Banco de Rações e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que encaminha todo o material arrecadado para as cooperativas de reciclagem.

“Esse tipo de iniciativa fortalece o compromisso da Prefeitura de Santo André e do Fundo Social de Solidariedade com a causa animal, aliando o cuidado com o meio ambiente com o bem estar dos pets da cidade”, reforça a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Rossi Barreto Serra.