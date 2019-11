'Uma das coisas mais incríveis que já fiz', diz Agatha Moreira sobre Josiane

25/11/2019 | 21:29



A atriz Agatha Moreira usou seu perfil no Instagram para se despedir de sua personagem em A Dona do Pedaço, a vilã Josiane, no último domingo, 24.

"Sem dúvidas, dar vida à Josiane foi uma das coisas mais incríveis que já fiz na minha vida", afirmou.

"Cheguei ao fim de mais uma linda jornada. Estou de volta para aquela sensação de plena felicidade misturada com um triste luto. Nunca vou conseguir descrever o que é isso. Mas, acima de todas as sensações, está a minha gratidão", disse.

Agatha Moreira também agradeceu ao autor, Walcyr Carrasco, que também escreveu Verdades Secretas, outro de seus destaques: "Foi um prazer imenso trabalhar com você novamente e espero ter sido merecedora dessa personagem tão brilhante que você criou".

Na sexta-feira, 22, a atriz mostrou sua mudança de visual após o fim das gravações, brincando que "exorcizou" a vilã Josiane.

