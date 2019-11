'Frozen 2': briga entre jovens e policiais impede exibição do filme na Inglaterra

25/11/2019 | 20:49



Frozen 2, filme lançado nos Estados Unidos e em diversos países da Europa no último dia 22, teve uma sessão atrapalhada por uma briga entre policiais e quase cem jovens em Birmingham, no Reino Unido. A confusão ocorreu no cinema Star City.

Segundo o jornal The Independent, famílias estavam na fila do cinema esperando para ver, principalmente, o novo filme da Disney, enquanto outra sessão já estava em exibição. A testemunha Choleigh McGuire disse em seu Twitter que, em meio à confusão, os jovens chegaram inclusive a se esconder dos policiais nas salas do cinema.

Todo o local foi evacuado e as sessões foram interrompidas.

De acordo com informações da polícia um jovem de 13 anos, dois de 14 e um de 19 foram presos por suspeita de agressão à polícia, além disso outro jovem de 14 anos foi preso por suspeita de obstrução do trabalho policial.

De acordo com o chefe suplente da polícia da cidade, Steve Graham, "na tarde de sábado, por volta de cinco da tarde, oficiais foram informados de um incidente em Star City, onde a segurança estava reportando que grupos de jovens estavam se reunindo e pareciam estar com facas e facões".

"Os oficiais rapidamente responderam e foram capazes de dispersar a multidão que, em seu pico, chegou a cem pessoas", complementa.

Confira a declaração completa, publicada no Twitter da corporação, em inglês:

Clique aqui

Neste vídeo, publicado no Twitter por uma jornalista, é possível acompanhar uma parte da confusão:

Clique aqui

Frozen 2 estreia no Brasil apenas no dia 2 de janeiro. A continuação da história de Elsa e Ana terá o retorno de boa parte do elenco de dubladores, incluindo Idina Menzel e Kristen Bell, e deve abordar a jornada de Elsa para descobrir mais sobre seus poderes.