'Anne With an E' vai acabar em sua terceira temporada

25/11/2019 | 20:32



Anne With an E, famosa série distribuída mundialmente pela Netflix, vai acabar em sua terceira temporada. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, por meio de um comunicado oficial liberado pela gigante do streaming. Produzido pela emissora canadense CBC, o show aborda temas como feminismo, bullying e questões de gênero. A última temporada chega na plataforma dia 3 de janeiro.

"Não posso negar que estou de coração partido, só que mais do que isso, sou grata", disse a atriz Amybeth Mcnulty, que dá vida a protagonista Anne, em sua conta oficial no Instagram.

No texto, ela também afirma que a personagem a ensinou "como ser corajosa, forte, como amar sem desculpas e como lidar tantos obstáculos diferentes na vida. Ela é muito mais do que palavras no papel. Ela é uma parte de quem eu sou agora, e a levarei comigo, para sempre".

Moira Walley-Beckett, criadora do show, também agradeceu ao público - e fez um desabafo -, em sua conta no Instagram. "Me perdoem pela triste notícia, queria que fosse diferente. Meu coração sofre, mas estou orgulhosa dessa série e dessa equipe. Sou grata por essa experiência e me sinto realmente abençoada em ter a oportunidade de dividir essa bela e importante história com vocês", escreveu.

Na tarde desta segunda, fãs levantaram no Twitter a hashtag #RenewAnneWithAnE, em uma tentativa desesperada de comover a Netflix a comprar os direitos de produção e dar continuidade ao show.

Alguns até pediram ajuda de famosos para conseguir chamar a atenção para a causa.

No Canadá, a série exibiu seu último episódio em 24 de novembro. E para a tristeza dos fãs, ainda não há qualquer informação sobre a possibilidade de uma quarta temporada.