Guarani confirma a permanência do técnico Thiago Carpini para 2020

25/11/2019 | 19:42



Apontado como o principal responsável pela arrancada que livrou o Guarani do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Thiago Carpini segue como treinador na próxima temporada. A renovação foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente em exercício, Ricardo Moisés.

"É uma satisfação muito grande em anunciar a permanência dele para a próxima temporada. Ele fez um trabalho vencedor e um trabalho vencedor merece continuidade", argumentou o presidente Ricardo Moisés.

Ao lado do mandatário em entrevista coletiva concedida no Brinco de Ouro da Princesa nesta segunda-feira à tarde, Carpini comemorou a sequência de trabalho e acredita que a pressão vai aumentar a partir de agora. "Agradeço a confiança na continuidade do trabalho. A gente fica feliz. As conversas só travaram porque a gente precisava ajustar algumas coisas sobre o planejamento. Aqui me sinto em casa, é a minha casa. Mas sabemos que a cobrança vai aumentar", comentou o técnico.

O treinador, que recebeu algumas sondagens pelo seu trabalho realizado, disse que o planejamento para a próxima temporada começou ainda durante a Série B. Alguns possíveis reforços foram observados e também foi formulada uma lista dos jogadores que vão continuar no clube.

Todo este planejamento, porém, pode ir por água abaixo na próxima segunda-feira, quando acontece a Assembleia de Sócios para destituir toda a diretoria que forma o Conselho de Administração. Em princípio, Carpini é um nome de consenso e seu contrato provavelmente seria renovado mesmo que caso aconteça o impeachment da diretoria.

O clube começou a temporada sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio. Mas Carpini foi escolhido pela novo presidente após a saída de Roberto Fonseca e da renúncia de Palmeron Mendes Filho.

Aos 36 anos, Thiago Carpini teve uma boa trajetória na competição. Pegou o time na lanterna da Série B, com apenas 13 pontos. As nove vitórias, os quatro empates e sete derrotas fizeram o Bugre escapar do rebaixamento. Curiosamente, as oito vitórias foram pelo mesmo placar de 1 a 0, no que o próprio técnico repetia ser uma "goleada". Apenas fez 2 a 0 sobre o Atlético-GO, em Campinas, dia 30 de setembro pela 26.ª rodada.

Na 12ª colocação, com 44 pontos, o Guarani faz o último jogo da temporada no sábado, contra o já rebaixado Londrina, no Estádio do Café, no norte do Paraná. A missão é fechar o ano na frente da rival Ponte Preta, que tem a mesma pontuação, porém, fica em 14º lugar por somar menos vitórias: 12 a 10.