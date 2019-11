Estrelado por Emma Watson, Adoráveis Mulheres será o filme de abertura do Festival do Rio 2019

25/11/2019 | 18:11



Adoráveis Mulheres fará sua estreia em festivais aqui no Brasil! O filme foi escolhido para fazer a abertura do Festival do Rio 2019, que acontece entre os dias 9 e 19 de dezembro de 2019. A estreia oficial está marcada para o dia 9 de janeiro de 2020 aqui no Brasil, então quem comparecer ao evento terá a oportunidade de assistir ao longa um mês antes! Como já é tradição, o filme será exibido no Cine Odeon no primeiro dia da mostra: 9 de dezembro.

Forte candidato para a temporada de premiações, o filme inspirado na obra de Louisa May Alcott acompanha as irmãs March, donas de diferentes personalidades, mas unidas por um forte laço, enquanto caminham para a vida adulta sem a presença do pai, que luta na Guerra Civil.

Dentre as estrelas estão Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen como as protagonistas, ainda com um elenco formado por Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Bob Odenkirk, James Norton e Tracy Letts.

O filme é dirigido por Greta Gerwig, que já foi indicada ao Oscar por Lady Bird.