25/11/2019 | 17:11



Felipe Titto, de 33 anos de idade, está curtindo as férias no Ceará e deixou claro que não colocará as aventuras de lado! Mesmo em recuperação após ter sido mordido por seu cachorro, Thor, e ter levado 15 pontos na perna, o ator publicou um vídeo no qual aparece tentando realizar um salto mortal nas dunas de Canoa Quebrada.

Salto em distância (com mortal) #Fail, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram preocupados com o estado físico de Felipe.

O pé já melhorou?, questionou uma seguidora.

Rapaz, cuidado com esse pé, avisou outra.

Parece que ele está melhor já, né?